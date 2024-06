Posting Foto Minum Kopi Tubruk, Anies Baswedan Singgung Soal Human Right dan Asian Value

ERA.id - Anies Baswedan ikut membahas tentang istilah human right dan Asian value yang belum lama ini viral karena podcast YouTube Total Politik bersama Pandji Pragiwaksono. Pada podcast tersebut, Pandji mencecar hostnya Arie Putra yang mengatakan bahwa dinasti politik adalah human right (hak asasi manusia) hingga menyinggung soal Asian value.

Usai momen podcast tersebut viral, Anies Baswedan ikut membahas dengan mengunggah fotonya minum kopi tubruk di akun X atau Twitter. Ia mengatakan bahwa kopi tubruk juga termasuk dalam human right.

“Kopi tubruk adalah human right. Minum kopi tubruk pagi, siang, malam adalah Asian value. Jangan tubruk yang lain,” tulis Anies Baswedan.

Postingan Anies Baswedan ini sontak mencuri perhatian netizen. Mereka pun melontarkan berbagai komentar hingga ikut membahas yang lainnya.

“Fotonya sedang meminum kopi, tweetnya sedang memasak,” komentar netizen.

“Jangan tubruk yang lain, tubruk konstitusi misalnya,” ucap yang lain.

“Jangan tubruk mahkamah kakak,” tutur yang lain.

“Hehe tubruk konstitusi yah bah,” tambah yang lainnya.