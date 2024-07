Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Meninggal Dunia, Teuku Wisnu Turut Berduka

ERA.id - Artis Indonesia Teuku Wisnu turut berduka atas meninggalnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh tewas terbunuh di kediamannya di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7/2024).

Rasa duka Teuku Wisnu atas meninggalnya Ismail Haniyeh ini disampaikannya dengan unggahan di Instagram. Ia mengunggah foto Ismail Haniyeh dengan efek hitam putih.

“Selamat jalan, pejuang Muslim, Ismail Haniyah Rahimahullah,” tulis Teuku Wisnu, Rabu (31/7/2024).

Suami Shireen Sungkar itu kemudian memanjatkan doa untuk ketenangan almarhum. Tak hanya itu, Teuku Wisnu juga memanjatkan doa untuk masyarakat Palestina yang hingga saat ini masih berjuang atas serangan Israel.

“Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum Muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum Muslimin dan Muhajidin di Palestina,” tambah Teuku Wisnu.

Unggahan Teuku Wisnu tersebut menuai banyak komentar dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang turut merasa sedih atas meninggalnya Ismail Haniyeh dan mendoakannya.

“Insyaallah syahid 1 tumbuh seribu. Selamat beristirahat syuhada,” komentar netizen.

“Wajah itu teduh banget. Ya Allah syurga menantimu pak,” ucap yang lain.

“Selamat jalan pejuang, the fight for Palestine will continue,” sambung yang lainnya.