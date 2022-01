Nikmati Perayaan Malam Tahun Baru 2022, Adam Rosyadi Elus Agnez Mo Jadi Sorotan: Yang Bayarin Makan Siapa?

ERA.id - Semakin hari, gaya pacaran penyanyi Agnez Mo dengan model tampan, Adam Rosyadi jadi sorotan netizen. Dalam berbagai kesempatan, keduanya kerap tampil berduaan. Ketika menyambut tahun baru 2022, pelantun lagu "Coke Bottle" dan Adam Rosyadi menghabiskan waktu bersama.



Lewat Instagram Stories Adam Rosyadi, ia membagikan momen bersama untuk merayakan tahun baru 2022. Terlihat, Agnez dan Adam sangat romantis saat makan malam bersama di sebuah balkon apartemen.



Kala itu, penyanyi berusia 35 tahun ini tampil cantik dengan blouse one shoulder warna hitam. Ia makin anggun dengan aksesoris bandana di kepalanya.



Agnez Mo (Foto: Instagram Stories/@ryoshiadam)

"Being safe celebrating at home (lebih aman merayakan di rumah)," tulis Adam.



Bukan perayaan biasa, di malam tahun baru 2022, Adam Rosyadi memberikan kejutan romantis untuk sang kekasih. Saat dinner, terdapat bunga, cahaya lilin serta pemandangan menyejukkan di malam hari.



"For you @agnezmo (untukmu @agnezmo)," lanjut Adam.

Agnez Mo dan Adam Rosyadi (Foto: Instagram Stories/@ryoshiadam dan @agnezmo)

Suprise yang dibuat Adam Rosyadi berhasil membuat hati Agnez Mo jadi 'meleleh'. Selama diberikan kejutan, wajah Agnez Mo selalu tersenyum bahagia. Yang paling bikin baper saat Adam mengelus-elus wajah Agnez Mo.



"Simple happiness," kata Agnez Mo.



Momen kemesraan itu dibagikan ulang di akun gosip @lambe_agnezmo. Mereka justru mencibir gaya pacaran Agnez Mo dan Adam Rosyadi. Ada pun yang bingung siapa yang membayar makanan itu.

"Yang bayarin makan dan dinnernya siapa ya? Jujur kasihan juga sama Agnez dapat laki nggak modal," tulis akun @arr****

"Benar-benar kucing si cowoknya," kata akun @grosirjaketmurah****

"Ada modalnya kok. Modal bu*ung," timpal akun @diono****tya11

