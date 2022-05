Ayu Ting Ting Pamer Kemesraan dengan Pria, Netizen: Igun Punya Saingan Berat

ERA.id - Unggahan terbaru pedangdut Ayu Ting Ting yang membagikan foto mesra dengan seorang pria mengejutkan publik. Pelantun "Alamat Palsu" ini terlihat pede pamer kemesraan dengan pria bernama Dedi Mulya.

Dalam foto itu, terlihat Dedi merangkul Ayu Ting Ting. Sementara ibu anak satu ini tersenyum bahagia ke arah kamera. Keduanya terlihat sangat mesra dan lengket saat duduk di sebuah restoran. Ayu Ting Ting tak segan-segan menyenderkan kepalanya di pundak Dedi.

Ayu Ting Ting dan Dedi Mulya (Foto: Instagram/@ayutingting92)

"It's nice to see u here y ded (Senang melihatmu disini ya, Ded)," tulis Ayu Ting Ting di caption Instagram pribadinya.



Unggahan itu mendapatkan respon dari Dedi Mulya. Ia senang karena bisa bertemu lagi dengan pedangdut berusia 29 tahun itu.



"Finally we meet again," tulis Dedi Mulya.

Ayu Ting Ting dan Dedi Mulya (Foto: Instagram/@ayutingting92)

Melihat kedekatan Ayu Ting Ting dan Dedi Mulya, banyak netizen mendoakan agar keduanya bisa berjodoh sampai ke pelaminan. Ada juga ang merasa Dedi Mulya menjadi saingan berat Ivan Gunawan.



