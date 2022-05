Murka Dibilang Tunangan Hingga Doddy Sudrajat Janjikan Bulanan Rp30 Juta, Ayu Wisya Ngamuk: Gue Risih

ERA.id - Kedekatan ayah mendiang Vanessa Angel, Doddy Sudrajat dengan seleb TikTok, Ayu Wisya menjadi perbincangan publik. Keduanya juga keciduk kerap menghabiskan waktu bersama. Doddy tak ragu memamerkan kemesraan dengan Ayu Wisya.



Dalam video tersebut, Doddy Sudrajat memberikan sebuah cincin untuk Ayu Wisya. Namun, banyak netizen menuding Doddy dan Ayu Wisya sudah tunangan. Padahal, Doddy Sudrajat baru saja bercerai dari mantan istrinya, Puput.



Saat menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu oleh Dinar Candy dan Ridho Ilahi, Doddy Sudrajat membicarakan uang bulanan yang akan diberikan jika Ayu Wisya menjadi istrinya. Besan Haji Faisal mengaku akan memberikan Rp30 juta per bulan jika Ayu Wisya dijadikan istri.



Ayu Wisya (Foto: Instagram/@danunyinyir9reborn999)





"Gue agak risih ya dibilang Ayy Doddy mulu. Agak risih, apaan? Enak ya dapat Rp30 juta dari Pak Dodot per bulan. Contoh-contoh netizen yang go**ok. Ketimbang gara-gara podcast kontenan doang lu resep diotak lu," ungkap Ayu Wisya saat live TikTok, dikutip dari akun gosip Instagram @danunyinyir9reborn999.



Ayu Wisya mengaku paling risih ketika dirinya dibilang telah tunangan dengan Doddy Sudrajat. Hal ini terungkap saat keduanya mengikuti tren put a ring on my finger yang tenar di TikTok. Kakek Gala Sky terlihat senang ketika memasangkan cincin di jari manis Ayu Wisya.

Ayu Wisya dan Doddy Sudrajat (Foto: Instagram/@ayuwisya)





"Tahu nggak yang paling go**ok apa lagi? Kan ada goyang gini ya (tren TikTok cincin), gara-gara pakai cincin. Eh dari awal cincin berlian gue emang udah disini naruhnya. Ini cincin lagi yang dimasukin, terus bilang lagi gue yang udah lamaran, kan go**ok ya?" katanya.



"Hah, go**ok. Santuy aja dibawa happy happy aja, bawa happy aja," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka sangat geram lantaran Ayu Wisya ngamuk-ngamuk dengan netizen yang menjodohkannya dengan Doddy Sudrajat.



"Tanpa netizen lo bukan siapa-siapa ngaca," tulis akun @mbakwaty****

"Yaelahh nggak usah risih kali. Kan netizen juga ikutin permainan kamu ehh kalian. Dinikmatin saja yang penting undangan PC lancar jaya, cuan ngalir terus," kata akun @kace****

"Netizen juga bercanda doang kok kak santuy aja dibawa happy-happy aja kak," lanjut akun @mpigin****

