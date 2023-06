Dirjen P2P Kemenkes: 2030 Indonesia Bebas Malaria

ERA.id - Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 seluruh Indonesia sudah bebas dari penyakit malaria. Hal ini mengacu pada data yang menyebut tahun 2023 sudah ada lima provinsi dan 30 kabupaten-kota berhasil mengeliminasi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles tersebut.

Kelima provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Kabupaten atau kota diantaranya adalah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Pesisir Barat, Banjar, Sekadau, Landak, Gunung Mas, Buton, Buton Selatan, Konawe, Pangkajene, Pangkajene Kepulauan, Buru, dan Sorong Selatan di Papua Barat.

"Jadi kita sangat optimis, dengan kerja keras, target 2030 itu akan tercapai," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Dirjen P2P Kemenkes) Maxi Rondonuwu, dikutip Antara.

Dirjen P2P melanjutkan, tantangan membasmi malaria semakin ke timur Indonesia, semakin berat. Di Papua, misalnya, masih terjadi lima kasus per 1000 (per mil) penduduk. Bahkan ada yang 100 per 1000 penduduk.

Beratnya tantangan sebab malaria adalah penyakit yang berkaitan erat dengan perilaku masyarakat sendiri. Satu pencegahan agar tidak digigit nyamuk Anopheles adalah dengan tidur di dalam kelambu, namun karena tak terbiasa tidur di dalam kelambu, seperti warga NTT lebih senang tidur di luar kelambunya dengan beragam alasan.

"Maka itu kita perlu kampanye yang terus-menerus," jelas Dirjen Maxi.

Terkait kampanye tentang malaria, Maxi menargetkan perubahan perilaku agar nyaman tidur di dalam kelambu. Dengan kampanye seperti itu, bahkan Kabupaten Sorong Selatan, di Papua Barat, sukses membebaskan diri dari malaria.

Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri, tersisa empat kabupaten yang masih dirambah malaria, yaitu Paser, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Penajam Paser Utara.

”Target Kaltim di 2026 bebas malaria tercapai,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Jaya Mualimin pada kesempatan yang sama.

Pada kesempatan berkunjung ke Nusantara ini, Dirjen P2P Maxi Rondonuwu juga menyampaikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah berhasil mengeliminasi malaria. Mereka semua mendapatkan sertifikat untuk prestasi tersebut.