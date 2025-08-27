Pemotor Tewas Terlindas Bus TransJakarta di Jaktim

ERA.id - Seorang pengendara sepeda motor, S (40) tewas usai terlindas bus TransJakarta di sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor dekat Astra 2000, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (26/8/2025).

"S mengalami luka pecah pada kepala dan meninggal dunia di TKP," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Ojo menjelaskan kejadian berawal ketika bus TransJakarta yang dikemudikan PAP (30) melaju dari arah selatan ke utara sekira pukul 12.15 WIB tadi. Setibanya di lokasi, bus TransJakarta itu berserempet dengan motor S.

Motor S pun oleng ke kanan usai bersenggolan. Setelah itu dia terjatuh.

Pengemudinya terjatuh ke kiri dan kepalanya terlindas roda belakang kanan kendaraan bus TransJakarta," ungkapnya.

Polisi yang menerima info kecelakaan langsung menuju ke lokasi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jaktim.

"Dugaan sementara penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," imbuhnya.