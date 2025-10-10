BP Taskin Beri Toilet dan Tangki Septik untuk Warga Jakpus

ERA.id - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meresmikan pemasangan bantuan toilet dan tangki septik untuk warga di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025). Program ini menjadi langkah awal dari tujuh lokasi di DKI Jakarta yang akan digarap secara bertahap.

Inisiatif ini digagas oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pengentasan kemiskinan lewat peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Acara peresmian di Jalan Tanah Rendah RT 002 RW 01, Kampung Bali, dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, jajaran pemerintah kota, serta perwakilan mitra swasta dan komunitas warga. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas Akses BP Taskin, Novrizal Tahar menegaskan, program ini bukan sekadar pembangunan fasilitas, melainkan bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap warga memiliki akses terhadap sanitasi yang bersih dan aman. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan bisa berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan,” ujar Novrizal Tahar.

Program Bantuan Toilet dan Tangki Septik ini tidak berdiri sendiri. BP Taskin menggandeng tiga mitra utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam mewujudkan sanitasi layak bagi warga. Sato hadir sebagai penyedia solusi sanitasi modern yang fokus memperluas akses toilet sehat di kawasan padat penduduk.

Biovisi berkontribusi lewat teknologi ramah lingkungan yang digunakan untuk pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari tanah dan air. Sementara Aqualon memastikan keberlanjutan infrastruktur melalui produksi perpipaan air bersih, drainase, dan bahan bangunan berbasis plastik yang ramah lingkungan serta telah bersertifikat halal.

Kolaborasi ketiga pihak ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem sanitasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan aman bagi kesehatan masyarakat.

Selain peresmian fasilitas, kegiatan juga diisi penanaman pohon di Jalan Jati Baru 14 sebagai simbol komitmen terhadap lingkungan hijau. Acara dibuka dengan gowes bersama Wali Kota Jakarta Pusat dari Plaza Kantor Wali Kota menuju lokasi, menandakan semangat kolaborasi dan gaya hidup sehat.

“Kami menyambut baik inisiatif BP Taskin bersama Sato, Biovisi, dan Aqualon. Ini contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta bisa memberi dampak sosial yang signifikan dan berkelanjutan,” kata Wali Kota Arifin.

Ke depan, BP Taskin menargetkan program serupa diperluas ke enam lokasi lain di DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, lembaga ini berkomitmen menjadikan akses sanitasi layak sebagai bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan.