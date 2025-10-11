Truk Tangki BBM Pertamina Terbakar di SPBU Palmerah Jakbar

ERA.id - Sebuah truk tangki BBM Pertamina terbakar di SPBU Jalan Kemanggisan Utama Raya No.11, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu (11/10/2025) dini hari tadi.

"Mobil tangki BBM 24.000 liter terbakar (diduga karena) dinamo alat pengisian terjadi loncatan api," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).

Kebakaran ini dilaporkan terjadi sekira pukul 03.58 WIB tadi. Empat unit mobil pemadam kebakaran dan 29 personel diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Seorang petugas SPBU, Ramdani (40) terluka akibat insiden ini. Syarifuddin menjelaskan kebakaran terjadi ketika SPBU itu sedang pengisian BBM.

"Mobil pengisian BBM mengalami percikan api dari dinamo pengisian ketika sedang melakukan pengisian (loading BBM) dari tanki mobil ke tanki SPBU," jelasnya.

Api berhasil dipadamkan pukul 04.50 WIB. Kerugian akibat peristiwa ini sekira Rp2,5 miliar.