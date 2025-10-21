Niat Hati Bubarkan Tawuran, Tukang Parkir di Cakung Malah Kena Siraman Air Keras

ERA.id - Seorang tukang parkir warkop, A menjadi korban penyiraman air keras saat membubarkan tawuran remaja di kawasan traffic light Auri Jalan Raya Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (20/10).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian berawal ketika A sedang menjaga parkiran dan melihat enam remaja keluar dari warkop tersebut. Mereka semua menggunakan tiga sepeda motor.

"Di antaranya ada seorang wanita keluar dari warung kopi ke arah lampu merah," kata Reonald kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Pada saat yang sama, sebanyak 10 remaja datang dari arah Bekasi menggunakan lima sepeda motor berboncengan. Ke-10 remaja ini kemudian berpapasan dengan enam orang dari warkop tersebut.

Sepuluh remaja ini kemudian berteriak ke enam orang itu. Keenam remaja itu kabur. Para remaja dari Bekasi lalu mengejar dan mencoba menyerang enam pengunjung warkop tersebut.

"Korban penjaga parkir berteriak 'sudah jangan pada ribut. Bubar, bubar'. Namun tiba-tiba satu remaja turun dari motor dan langsung menyiram air keras ke tubuh korban," ungkapnya.

Reonald belum merinci A terkena siraman air keras di bagian tubuh mana saja. Dia hanya menyebut polisi masih memburu para pelaku. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan.