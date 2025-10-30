Viral Pria ODGJ Lecehkan Perempuan di Mie Gacoan Tangerang, Kasus Selesai Damai

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pria diduga melecehkan wanita di sebuah tempat makan Mie Gacoan kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Dari video dan narasi yang beredar, pelaku mendekati seorang wanita yang sedang berdiri di kasir. Kondisi saat itu cukup ramai dan ada antrean.

Pelaku langsung memotong antrean dan berdiri di belakang wanita tersebut. Dia kemudian mendekat dan diduga menggesek-gesekkan kelaminnya ke tubuh korban.

Setelah itu, pria tersebut mencoba mencium korban dari belakang. Korban yang sadar langsung menengok ke belakang ke arah pelaku. Dia tampak menegur aksi bejat pria ini.

Namun pelaku langsung pergi meninggalkan area kasir. Kemudian diperlihatkan jika pelaku tak pergi dari tempat makan tersebut.

Dia masih duduk di kursi lain seperti sedang menunggu seseorang. Disebut-sebut, pelaku mengalami gangguan jiwa.

Dikonfirmasi, Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto hanya mengatakan kasus pelecehan seksual ini telah selesai secara damai usai pelaku dan korban dipertemukan.

Heru tak mengungkapkan identitas pelaku dan hanya menyebut pria tersebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). "Sudah mediasi dan damai kedua belah pihak, diduga pelaku mengalami gangguan mental," kata Heru saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).