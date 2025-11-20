Viral Pelajar di Bekasi Ogah Sekolah Diduga Jadi Korban Bully, Polisi Selidiki

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pelajar menangis dan tak mau pergi sekolah usai diduga menjadi korban bullying di Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi.

Dari video dan narasi di akun Instagram @infobekasi, terlihat korban sedang menangis di pangkuan orang tuanya. Pelajar ini juga mengadu soal peristiwa yang dialaminya.

"Abang disuruh satu lawan satu. Nggak mau sekolah," kata korban dilihat di akun Instagram tersebut.

Pelajar ini lalu mengaku telah dicekik. Keluarga pun menenangkan korban yang masih menangis.

Dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut.

"Sudah ditangani Polres, yang bersangkutan sudah divisum, sekarang sedang diminta keterangan," kata Braiel kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Namun, dia mengaku belum bisa memastikan pelajar itu betul merupakan korban perundungan atau tidak. Braiel menyebut polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut.