Walau Bukan Tugasnya, Pramono Tetap Tangani Tanggul Laut yang Bocor di Jakut

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau tanggul laut bocor di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sempat viral.

“Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).

Pembangunan tanggul tersebut, katanya, memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo. Namun, dia bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik. Pramono juga tak masalah apabila ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut.

“Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang menguatkan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.

“Dengan cara grouting, menggunakan metode shotcrete, digali tiga meter, kemudian dicor dan diisi dengan menggunakan beton cor ready mix K500 untuk tanggul pengaman pantai,” katanya.

Saat ini penguatan struktur sudah berjalan di hilir Nizam Zachman sepanjang 400 meter dan akan dilanjutkan sepanjang 1 kilometer.

Sebelumnya, Pramono sempat menyebut Pemprov DKI Jakarta akan membantu menambal kebocoran tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sebenarnya bukan tanggung jawab Pemerintah Jakarta melainkan tanggung jawab Pelindo.

"Seluruh tanggul di wilayah hilir Jakarta masuk dalam pengawasan DKI, termasuk di Muara Angke, Waduk Pluit, Sunda Kelapa, Muara Baru, R.E. Martadinata, dan Marunda Pulau. Makanya Pemerintah Jakarta akan membantu," tandasnya.