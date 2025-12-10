Ponpes Al Mawaddah di Jaksel Kebakaran, 3 Santri Jadi Korban

ERA.id - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mawaddah yang terletak di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, kebakaran para Rabu (10/12/2025). Sebanyak tiga santri menjadi korban dari kebakaran tersebut.

"Obyek yang terbakar Bassement Pesantren Al Mawaddah," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 14.28 WIB tadi. Sebanyak sembilan unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personel dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Hanya saja, sebanyak tiga santri menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

"(Korban dari) santri, santri, (ada) tiga orang. Info binmas di sana katanya sudah tidak apa-apa, mudah-mudahan sih nggak kenapa-kenapa ya karena sudah ditangani di rumah sakit," tambah Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi.