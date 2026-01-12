10 RT dan 23 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Hari Ini

ERA.id - Sebanyak 10 RT dan 23 ruas jalan terendam banjir akibat hujan yang turun dengan intensitas tinggi pada Senin (12/1/2026) hari ini.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 10 RT dan 23 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Tinggi air bervariatif, namun yang tertinggi mencapai 95 centimeter (cm) atau hampir satu meter. Banjir itu berada di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

BPBD masih berada di lokasi untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Warga pun diimbau berhati-hati dan mewaspadai potensi air yang mungkin kembali muncul.

Berikut titik-titik banjir di Jakarta berdasarkan data BPBD per pukul 10.00 WIB.

Jakarta Selatan

- Kel. Cilandak Barat: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Cipete Utara: 3 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Duren Tiga: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Situasi: Masih dalam penanganan

- Kel. Cilandak Timur: 3 RT

Ketinggian: 95 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Situasi: Masih dalam penanganan

Jakarta Utara

- Kel. Tanjung Priok: 2 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Situasi: Masih dalam penanganan

Jalan tergenang

1. Jl. Anggrek, Kel. Rawa Badak Utara;

2. Jl. Walang Baru VII A, Kel. Tugu Utara;

3. Jl. Rorotan 10, Kel. Rorotan Depan Masjid Tanwirul Ikhsan, Kel. Rorotan;

4. Jalan Taman Stasiun, Kel. Tanjung Priok;

5. Jl. Pegangsaan Dua (depan Yakobus), Kel. Pegangsaan Dua;

6. Jl. Rawa Indah RT.03/03, Kel. Pegangsaan Dua;

7. Jl. Pegangsaan Dua Depan (Aprt. Greenhill), Kel. Pegangsaan Dua;

8. Jl. Hybrida, Kel. Pegangsaan Dua;

9. Jl. Pegangsaan Dua (depan RJTM), Kel. Pegangsaan Dua;

10. Jl. Arteri, Kel. Pegangsaan Dua;

11. Jl. Agung Karya VI, Kel. Sungai Bambu;

12. Jl. Jampea RW 007, Depan Maqom Mbah Priok, Kel. Koja;

13. Jl. Deli RW 007, Kel. Koja;

14. Jl. Lorong 22 RW 007, Kel. Koja;

15. Jl. Mawar RW 002, Kel. Koja;

16. Jl. Cipeucang V RW 013, Kel. Koja;

17. Jl. Lorong Z RW 001, Kel. Koja;

18. Jl. Muara Baru, Pluit Sea View , Kel. Penjaringan;

19. Jl. Yos Sudarso Depan Altira , Kel. Sunter Jaya;

20. Jl. Sunter Indah Raya, Kel. Sunter Jaya;

21. Jl Raya Jagakarsa Titik Kenal Depan Lahan Kementerian Pertanian, Kel. Jagakarsa;

22. Jl. Balai Rakyat, Kel. Jagakarsa;

23. Jl. Kelapa Hijau, Kel. Jagakarsa.