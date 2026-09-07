Polisi Bagikan Masker-Cek Kesehatan ke Masyarakat yang Batal Terbang di Bandara Soetta

ERA.id - Banyak penumpang batal melakukan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026). Polisi pun meningkatkan kesiapsiagaan di Bandara Soetta.

Kapolres Bandara Soetta Kombes Wisnu Wardana mengatakan peningkatan kesiapsiagaan dilakukan sebagai bentuk respons cepat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di lingkungan bandara.

"Kami meningkatkan kesiapsiagaan personel sebagai langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Prioritas kami adalah memastikan keamanan, keselamatan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar Kombes Wisnu Wardana dikutip Senin (7/9/2026).

Selain melakukan pengamanan dan pemantauan situasi di area bandara, polisi juga memberikan pelayanan langsung kepada penumpang yang penerbangannya dibatalkan.

Petugas membagikan masker, melakukan pengecekan kesehatan, serta menyediakan makanan dan minuman bagi para penumpang yang terdampak. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan perhatian selama berada di bandara.

"Kami memahami bahwa pembatalan penerbangan tentu berdampak terhadap masyarakat. Karena itu, personel kami hadir untuk membantu, memberikan pelayanan, serta memastikan para penumpang tetap mendapatkan perhatian selama menunggu informasi lebih lanjut," kata Wisnu.

Wisnu juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Informasi penerbangan dikatakannya dapat diperoleh melalui pihak maskapai dan kanal resmi. "Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama," tegasnya.

Perwira menengah Polri ini menyebut Polresta Bandara Soetta bersama seluruh stakeholder terkait akan terus melakukan monitoring situasi, pengamanan, pelayanan, dan koordinasi guna mengantisipasi perkembangan dampak erupsi terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.