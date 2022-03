Pembunuh Anggota Laskar FPI Dibebaskan, YLBHI: Janggal...

ERA.id - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan dua pembunuh anggota FPI, disoroti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).



Menurut Ketua YLBHI Muhammad Isnur, hakim mesti mempertimbangkan temuan-temuan Komnas HAM. Ia berpandangan, hakim banyak bertumpu pada kesaksian dua polisi yang menjadi terdakwa penembakan.



“Hakim harusnya out of the box (kreatif atau keluar dari kebiasaan-kebiasaan, Red). Dia harusnya punya pertimbangan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya Komnas HAM,” kata Isnur, Jumat (18/3/2022).



Tag: laskar fpi fpi polisi penembakan laskar fpi unlawfull killing