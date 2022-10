Rossa dan Clean Bandit Kolaborasi, Sukses Meriahkan Hari Terakhir Festival Halloween Scream Or Dance

ERA.id - Kolaborasi Rossa dan Clean Bandit sukses memeriahkan hari terakhir festival musik Halloween Scream Or Dance, yang diadakan di Beach City International Stadium, pada Sabtu (29/10/2022). Penampilan mereka memang sudah dinantikan oleh para penonton yang hadir di festival tersebut sebagai acara puncak.



Awalnya Rossa dan Clean Bandit yang tampil dengan format DJ set, yang diiringi oleh satu anggotanya, Luke Patterson, sempat tampil secara solo. Mendekati akhir penampilan solo Clean Bandit, Rossa kemudian dipanggil untuk bernyanyi bersama.



"Make some noise for Rossa," ujar Luke.



Rossa kemudian muncul dan mereka pun menyanyikan dua lagu milik Clean Bandit. Rossa bernyanyi lagu "Symphony" dan "Rather Be" dengan format DJ set. Penampilan tersebut sukses memeriahkan hari terakhir festival tersebut, di mana para penonton ikut bernyanyi dan berjoget.



Sementara itu, Scream Or Dance sendiri merupakan festival Halloween pertama dan terbesar yang diadakan di Indonesia. Pada festival ini, selain Rossa dan Clean Bandit, ada juga penampilan Weird Genius, D'Masiv, hingga DJ Brennan Heart.