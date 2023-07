Manggung Dadakan, Duta Sheila On 7 Sindir The 1975

ERA.id - Sheila On 7 mendadak dijadikan sebagai salah satu line up yang tampil pada We The Fest 2023 pada Minggu malam (23/7/2023).

Hal itu dilakukan menyusul batalnya band asal Inggris The 1975 tampil di acara garapan Ismaya Live tersebut usai insiden yang terjadi di Malaysia.

Band asal Yogyakarta itu dipuji oleh para penonton dan juga netizen lantaran dianggap berhasil menggantikan 1975 yang batal tampil.

Dikutip dari VOI.id, Sheila on 7 tampil pada pukul 20.55 WIB.

Duta pun langsung menyapa penonton dengan lagu Kita.

“Sehat-sehat semua? Perkenalkan kami Sheila on F***ing 75!” kata Duta memulai panggung dengan kaus putih.

mas duta ngomong fucking terdengar santun pic.twitter.com/GstuOmQxVJ — πŸ•³οΈπŸšΆπŸ»‍♀️ (@rohhidup) July 23, 2023

“Bahagia rasanya Sheila On 7 main di WTF. Semoga kalian juga senang ya. WTF, kita gak mau ngerepotin ya!” lanjut Duta yang diiringi tawa penonton.

Seperti diketahui, pasca menimbulkan kontroversi saat manggung di Malaysia pada Jumat (21/7/2023), band The 1975 terkonfirmasi batal tampil di Indonesia, padahal sebelumnya mereka akan bernyanyi di We the Fest 2023 pada hari ini, Minggu, 23 Juli.

"Dengan menyesal The 1975 mengumumkan bahwa pertunjukkan mereka di Indonesia dan Taipei tidak akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," tulis akun Instagram resmi We the Fest, pada Minggu (23/7/2023).

Disebutkan bahwa The 1975 sendiri sebenarnya ingin tetap tampil untuk para penggemar di Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun, karena kondisi yang sebelumnya terjadi, pertunjukkan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.

"Band tidak pernah memutuskan untuk membatalkan pertunjukkan begitu saja dan sangat ingin untuk tetap tampil bagi penggemar di Jakarta, tapi sayangnya karena keadaan sekarang, itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertunjukkan. Terima kasih atas pengertian kalian dan dukungan," pungkas mereka.