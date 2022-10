Usung Prabowo di 2024, Gerindra Siap Lawan Anies Baswedan: Mari Kita Berkompetisi Secara Sehat

ERA.id - Partai Gerindra tak mempermasalahkan keputusan Partai NasDem yang resmi mengusung Gubernnur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



Hal itu merupakan hak politik dari masing-masing partai.



"Soal pencapresan itu kan adalah hak partai politik, dan di alam demokrasi ini tentunya partai politik sah saja mencapreskan capres yang diinginkan," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).



Dasco bahkan mengucapkan selamat kepada Partai NasDem yang sudah menentukan jagoannya di Pilpres 2024. Partai Gerindra, kata Wakil Ketua DPR RI itu, siap bertanding secara sehat kedepannya.



"Untuk Partai NasDem kami ucapkan selamat karena telah punya capres. Mari kemudian kita berkompetisi secara sahat," kata Dasco.



Sementara Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya tak pernah mau ikut campur dalam keputusan politik internal partai lain, termasuk soal pencapresan.



Dia bilang, bagi Partai Gerindra saat ini adalah fokus memajukan dan memenangkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024.



"Kami enggak akan pernah campur tangan, enggak pernah cawe-cawe, enggak ngurusin capres-capres lain. Kami konsentrasi dengan Pak Prabowo supaya bisa maju dan sukses menang di 2024," kata Habiburokhman.



Meski begitu, Habiburokhman menegaskan, Partai Gerindra siap berkompetisi secara sehat dengan pasangan capres-cawapres siapapun, termasuk dengan Anies.



"Iya kita siap berkompetensi secara sehat ya. Ini kan kita tidak berkompetisi untuk saling menjatuhkan," katanya.



"Kampanye dengan cara yang baik, ya dengan penuh kegembiraan sehingga kita tidak saling menegasikan. Siap-siap saja, lawan siapapun kita siap," imbuhnya.



Sebelumnya, Partai NasDem resmi mengumumkan akan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta itu merupakan satu dari tiga bakal cares yang direkomendasikan dalam Rakernas Partai NasDem pada Juni 2022 lalu.



"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh.



Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilprss 2024



"Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.



Anies Baswesan pun menerima tawaran Partai NasDem untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



"Bang Surya Paloh yang saya hormati dan keluarga besar Partai NasDem, Bismillah kami terima, kami siap," kata Anies.



Anies meminta doa kepada seluruh pihak agar perjalanan ke depan bisa semakin mudah, dan bisa memberikan visi misi agar dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.



"Dengan memohon doa semua, Insyaallah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalan yang berat tapi jadi perjalanan yang ringan," kata Anies.