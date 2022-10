PPP Berpeluang Dukung Anies Capres 2024

ERA.id - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, peluang partainya mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, hal itu tergantung hasil Musyawarah Kerja Nasional (Muksernas).

Adapun Mukernas itu merupakan forum untuk mengumpulkan nama-nama yang diusulkan oleh pimpinan daerah, wilayah maupun cabang PPP.

"Semua masih berpeluang. Itu nanti akan ketahuian kalau sebelum Mukernas yang namanya DPW-DPW itu akan Mukerwil mendengar dari DPC-DPC menyuarakan siapa saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Sejauh ini, nama Anies Baswedan baru direkomendasikan oleh PPP DKI Jakarta lewat Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) beberapa waktu lalu.

Namun, keputusan resmi siapa yang akan diusung PPP pada Pilpres 2024 harus menunggu hasil Mukernas terlebih dahulu.

"Jadi PPP kira-kira itu baru akan memutuskan dan itu kalau diputuskan tidak akan satu nama. (Mukernas) itu paling cepat di awal tahun 2023. Jadi sabar lah," kata Arsul.

Wakil Ketua MPR RI itu juga mengingatkan, PPP tak bisa mengusung capres seorang diri, karena itu nama yang menjadi keputusan partainya masih harus didiskusikan dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hingga saat ini, KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

"Tentu kemudian apakah ini mungkin atau tidak diperjuangkan di koalisi PPP di KIB itu," kata Arsul.

Sebelumnya, Partai NasDem resmi mengumumkan akan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta itu merupakan satu dari tiga bakal cares yang direkomendasikan dalam Rakernas Partai NasDem pada Juni 2022 lalu.

"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh.

Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilprss 2024

"Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.

Anies Baswesan pun menerima tawaran Partai NasDem untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Bang Surya Paloh yang saya hormati dan keluarga besar Partai NasDem, Bismillah kami terima, kami siap," katanya.

Ia meminta doa kepada seluruh pihak agar perjalanan ke depan bisa semakin mudah, dan bisa memberikan visi misi agar dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

"Dengan memohon doa semua, Insyaallah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalan yang berat tapi jadi perjalanan yang ringan," katanya.