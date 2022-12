Antisipasi Kemacetan saat Natal dan Tahun Baru, Rekayasa Lalu Lintas Tetap Diberlakukan

ERA.id - Menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Polri akan melakukan pengamanan lalu lintas dengan tetap menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaaraan yang menggunakan jalur darat.



Menurutnya, jika terjadi kepadatan lalu lintas, khususnya di jalan tol, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan one way dan contraflow.



"Artinya, pada saat memang situasi sangat padat, khususnya di jalan tol, tentu akan kita berlakukan proses rekayasa mulai dari contraflow sampai dengan one way atau satu arah," ujar Sigit dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2022).



Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga untuk memutuskan kapan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas.



Namun, dia memastikan hal tersebut akan disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat. Sehingga, tetap nyaman melakukan perjalanan lewat jalur darat.



"Nanti akan kita putuskan bersama dengan teman-teman Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga kapan saat kita melakukan contraflow dan kapan saat kita melakukan one way," katanya.