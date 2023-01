Buka Suara Soal Kabar Tesla Hampir Deal Bangun Pabrik di Indonesia, Elon Musk: Hati-Hati

ERA.id - CEO Tesla Elon Musk angkat bicara terkait dengan pemberitaan Bloomberg yang menyebut Tesla bakal membangun pabrik di Indonesia.



Berita yang berasal dari narasumber tanpa nama itu menyatakan jika Tesla hampir sepakat akan membangun pabrik di Indonesia.



Menanggapi hal itu, Elon Musk pun meminta hati-hati menulis pemberitaan yang mengutip sumber tanpa nama itu.



"Biasanya pemberitaan seperti itu sering salah," jelas Elon Musk pada Kamis (12/1/2022).

Please be cautious about writing articles citing “unnamed sources”, as they are frequently false