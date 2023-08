Aksi "Fly Pass" Formasi "Garuda Flight" Pesawat TNI-Polri Meriahkan Upacara HUT RI

ERA.id - Aksi terbang lintas (fly pass) pesawat TNI dan Polri turut memeriahkan Upacara Detik-Detik Proklamasi untuk memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Fly pass dimulai dengan aksi para pilot pesawat tempur TNI AU yang menampilkan Formasi Garuda Flight. Formasi itu terdiri dari 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang membentuk Arrow Head Formation dan terbang pada ketinggian 1.000 kaki di atas permukaan tanah.

Aksi fly pass dilanjutkan dengan penampilan formasi helikopter gabungan TNI-Polri yang mengibarkan dua Bendera Merah Putih raksasa di langit Nusantara.

Formasi Giant Flight tersebut terdiri dari Helikopter NAS332 Super Puma dan EC725 Caracal AU, Helikopter AH-64 Apache TNI AD, Helikopter AS565 Panther TNI AU, serta Helikopter AW-169 Polri.

Selanjutnya, dikutip dari Antara, Kamis (17/8/2023) kelompok yang menampilkan aksi terbang lintas adalah kolaborasi tim aerobatik TNI AU, Pegasus dan Jupiter.

Kedua tim aerobatik, yang menerbangkan pesawat latih KT-1B Wongbee, unjuk gigi dengan menampilkan sejumlah manuver udara yaitu Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, Screw Roll, serta manuver Love and Bomburst.

Selain itu, Dynamic Pegasus, tim penerbang TNI AU yang menerbangkan helikopter EC-120B Colibri (Hummingbird) menampilkan dua fase atraksi, yaitu manuver udara Break Off dan Pegasus Cross (fase pertama) dan Windmill, dan Pegasus Kiss (fase kedua).

Ketika formasi Windmill dilakukan, empat helikopter terbang mengelilingi Bendera Merah Putih yang dikibarkan di halaman Istana Merdeka, dengan diiringi lagu Gemu Fa Mi Reyang berasal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Tidak hanya keempat helikopter yang “menari” di langit, para pasukan TNI-Polri yang mengikuti upacara serta beberapa tamu undangan juga ikut bergoyang ketika lagu tersebut dimainkan.

Terpantau Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut berjoget Gemu Fa Mi Re.

Sebelum mengakhiri aksinya, para pilot yang menyajikan fly pass pada upacara tersebut, mengucapkan Dirgahayu RI.

“Kami elang-elang Angkatan Udara penjaga Tanah Air, dari ketinggian 1.000 kaki mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Terus maju untuk Indonesia maju,” kata seorang pilot AU yang menerbangkan pesawat tempur F-16.