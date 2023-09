Puji Keberhasilan SBY Saat Jadi Presiden, Prabowo: Beliau Telah Menyelesaikan Masalah Aceh

ERA.id - Calon Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memimpin bangsa Indonesia selama sepuluh tahun. Hal itu

"Presiden SBY dan Partai Demokrat telah mimpin Indonesia selama 10 tahun, dari tahun 2004-2014. Di masa beliau (SBY), bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Salah satu kiprah yang berhasil dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah masalah penyelesaian konflik di Aceh.

"Beliau telah menyelesaikan masalah Aceh, beliau telah membawa perdamaian di Aceh yang selama puluhan tahun telah menganggu stabilitas bangsa Indonesia. Apapun orang mengatakan, itu terjadi di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, SBY juga telah menyelesaikan daerah-daerah yang terdampak masalah tsunami di Indonesia.

"Beliau telah tingkatkan PDB kita per kapita hampir empat kali lipat, dari 1.000 dolar per kapita waktu beliau ambil alih, menjadi 3.700 dolar per kapita waktu beliau menyerahkan estafet kepemimpinan. Beliau telah menurunkan rasio utang terhadap PDB dari di atas 50 persen, ke bawah 30 persen," katanya.

"Pertumbuhan di bawah beliau itu rata-rata lima persen, walau sempat mengalami krisis ekonomi global yang telah menghancurkan ekonomi negara-negara lain, tapi beliau menjaga hingga sekarang Indonesia masuk G20," katanya.