Wanti-wanti Parpol Harus Waspada Kaesang Jadi Ketum PSI, Cak Imin: Di belakangnya Ada Pak Presiden

ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alas Cak Imin mewanti-wanti partai politik perlu waspada dengan kehadiran Kaesang Pangarep di dunia politik. Sebabnya, di belakang Kaesang ada Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut menanggapi terpilihnya Kaesang sebagai ketua umum PSI periode 2023-2028.

"Ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua, partai-partai ini, di mana di belakang Mas Kaesang adalah pak presiden," kata Cak Imin dikutip dari keterangan videonnya, Selasa (26/9/2023).

Dia menilai, keputusan PSI menjadikan Kaesang sebagai ketua umum merupakan langkah yang cukup berani. Namun hal itu sesuai dengan sosok Kaesang yang selama ini dikenalnya.

Ditetapkannya Kaesang sebagai ketua umum PSI, menurutnya bakal mengubah peta politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ini akan mengubah konstalasi tentu saja. Di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai ketua umum ini sebagai pilihan yang berani," kata Cak Imin.

Bakal calon wakil presiden itu pun mengucapkan selamat kepada Kaesang. Dia meyakini, kehadirian putra bungu Presiden Jokowi ini bakal menambah ramai dan dinamis perpolitikan di Indonesia.

"Welcome to the jungle, moga-moga kehadiran Mas Kaesang di dunia politik ini membawa warna yang tentu demokratis, memberikan suasana yang semakin segar," katanya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyambut hangat kehadiran Kaesang di dunia politik Indonesia. Dia meyakini, dengan kepemimpinan Kaesang maka PSI turut menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan di tengah tahun politik ini.

"Selamat berjuang di dunia politik, tentu ini menjadi kekuatan patut dipertimbangkan untuk kita semuanya menyambut dengan serius," ucap Cak Imin.

Diketaui, Dewan Pembina PSI memberikan mandat kepada Kaesang sebagai ketua umum PSI yang ketiga menggantikan Giring Ganesha. Mandat itu diberikan dalam forum Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Senin (25/9) malam.

Jabatan ketua umum ini hanya berselang dua hari sejak Kaesang memutuskan bergabung dengan PSI pada Sabtu (23/9).

Ditemui usai Kopdarnas PSI, Kaesang tak menampik bahwa mandat dari Dewan Pembina partainya ini merupakan bagian dari privilese anak presiden.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengatakan, hak istimewa atau privilege itu selalu ada untuk dirinya.

"Ya privilege selalu ada. Ya privilege, saya mengiyakan," kata Kaesang.