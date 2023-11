Prabowo Percaya Diri Terpilih Jadi Presiden, Beberkan Tiga Prioritas Utamanya Bersama Gibran

ERA.id - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto dengan percaya diri menyampaikan bakal memimpin Indonesia pada 2024 nanti. Ia juga mengungkapkan tiga fokus utama pemerintahannya jika diberi mandat sebagai presiden.

"Prioritas utama kita adalah ekonomi, lapangan kerja untuk rakyat kita, menghilangkan kemiskinan, itu fokus daripada pemerintah yang insyaAllah akan saya pimpin bersama Gibran dan tim kita semua di Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo usai menyampaikan pidato di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia ingin Indonesia bisa menjual lebih banyak barang ke luar negeri.

"Kita ingin free trade, tapi not only free trade. We want fair trade!" tegas Prabowo. "Kita buka pasar kita untuk produk-produk negara mereka, mereka juga harus buka dong!"

Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menentapkan tiga kandidat pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu serentak 2024," ujar Anggota KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023.

Ketiga pasangan capres-cawapres tersebut juga diusung oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen. Rencananya, KPU RI akan menggelar rapat pleno terbuka dan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres pada Selasa (14/11/2023) malam.