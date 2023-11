Dituding Curangi Pemilu Lewat Pakta Integritas, TPN Ganjar-Mahfud: Giring Opini Bisa Dilakukan untuk Tutupi Rekam Jejak

ERA.id - Kubu pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD disebut melakukan kecurangan dengan adanya pakta integritas yang diteken Pj Bupati Sorong dengan Kepala BIN Papua untuk memenangkan mantan gubernur Jawa Tengah di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terkait tudingan tersebut, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto merespons santai. Dia mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap nantinya.

"Nanti akan kita lihat. Karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar," ucap Hasto saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Menurutnya, tudingan tersebut merupakan penggiringan opini yang biasa dilakukan oleh pihak tertentu. Tujuannya untuk menutupi rekam jejak yang buruk.

"Penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya. Sehingga nanti akan ada suatu dialektika yang benar adalah benar," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan itu menegaskan, partainya maupun TPN Ganjar-Mahfud tak pernah menggunakan cara-cara curang untuk memenangkan jagoannya.

Dia lantas menyinggung bagaimana cara-cara curang pernah dilakukan pihak tertentu dengan memunculkan drama politik seperti kasus Ratna Sarumpaet di Pilpres 2019 lalu.

"Oh kami tidak. Pak Arsjad juga menegaskan bahwa no black campaign. Kita tidak mengenal model-model manipulasi drama, dulu ada Ratna Sarumpaet, dan ini kan muncul suatu drama-drama baru," tegas Hasto.

TPN Ganjar-Mahfud, kata Hasto, meyakini bahwa masyarakat sebagai pemilik suara memiliki integritas dan tak mudah dimanipulasi dengan apapun, termasuk adanya pakta integritas.

Oleh karena itu, pihaknya tak pernah menggunakan cara-cara curang tersebut untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Kita tidak pernah ada suatu pakta-pakta integritas, karena integritas itu muncul dari kesamaan pikiran dan hati, tidak bisa diucapkan di mulut tapi lain di pikiran, lain di hati, lain diperbuatan," kata Hasto.

"Dan integritas tertinggi itu rakyat yang bergerak dengnan suara nurani. Inilah yang diyakini oleh tim pemenangan Ganjar-Mahfud MD," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Nusron Wahid mengatakan, pihak yang selama ini menuding adanya kecurangan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ternyata pelaku kecurangan tersebut.

Hal itu nenanggapi beredarnya pakta integritas yang ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenagkan Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

"Jadi selama ini ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan pemilu curang, pemilu netral, aparat tidak netral, bahkan dipidatokan waktu pengundian. Kan aslinya ketauan siapa yang ternyata melakukan tindakan-tindakan tersebut," kata Nusron.

Dia lantas menyebut kenyataan itu seperti pribahasa Jawa yaitu becik ketitik, olo ketoro. Artinya perbuatan baik maupun buruk akan ketahuan.

Bahkan, lanjut Nusron, tidak hanya di Sorong saja, ASN di Boyolali pun dikabarkan juga diintimidasi untuk memenangkan capres yang sama.

"Ada di 10 titik yang sudah kita temukan. Ada juga di Jawa Tengah yang lain. Untuk di Kudus misal, kami dapat laporan penggunaan sosialisasi dana cukai juga digunakan untuk kampanye juga ada. Kemudian di Pati juga ada, dari daerah-daerah lain juga ada," ungkapnya.