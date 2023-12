Jasa Marga Batal Terapkan One Way di GT Palimanan hingga Tol Cikampek

ERA.id - Jasa Marga mengungkapkan pihak kepolisian menunda pemberlakuan satu arah atau one way di Km 188 Gerbang Tol (GT Palimanan) sampai dengan Km 72 Tol Cikampek.

"Pihak Kepolisian memutuskan untuk menunda rencana rekayasa lalu lintas one way di Jalan Tol Cipali mulai dari KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan s.d KM 72 Cikampek yang semula rencananya akan diberlakukan pada pukul 14.00 sampai dengan 24.00 WIB hari ini, Selasa (26/12)," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/12/2023) dikutip dari Antara.

Lisye mengatakan, keputusan ini diambil atas pertimbangan traffic counting di Jalan Tol Cipali dan Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang masih menunjukkan volume lalu lintas di bawah batas minimal, termasuk pantauan dari CCTV dan laporan anggota di lapangan terlihat kendaraan terpantau ramai lancar.

"Hingga saat ini juga belum diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," katanya.

Jasa Marga akan mendukung rekayasa lalu lintas yang diambil oleh pihak Kepolisian guna mewujudkan arus lalu lintas para pemudik menjadi lancar, aman dan nyaman.

“Kami mengimbau pengguna jalan yang masih belum melakukan perjalanan kembali ke Jabotabek agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo e-toll dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman,” kata Lisye.

Ia juga mengingatkan pengguna jalan untuk menyiapkan saldo e-toll minimal Rp500.000 untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta untuk menghindari kekurangan saldo saat melakukan transaksi di GT Cikampek Utama.

“Pastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, dilarang berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, dilarang untuk berpindah lajur secara tiba-tiba terutama untuk pengguna jalan yang masuk ke jalur one way,” ujarnya.

Diketahui, Jasa Marga atas diskresi kepolisian sebelumnya siap memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way di Tol Cipali mulai dari KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan sampai dengan KM 72 Tol Cikampek untuk mendukung periode arus balik Hari Natal 2023 pada Selasa (26/12) pada pukul 14.00 hingga 24.00 WIB.

Tidak hanya itu, rekayasa lalu lintas juga akan dilanjutkan dengan lawan arah atau contraflow dari Km 72 Cikampek hingga Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. Pemberlakuan lawan arus (contraflow) akan dilaksanakan secara situasional berdasarkan diskresi Kepolisian.

Jasa Marga siap mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut dengan menyiapkan petugas serta perambuan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola oleh PT Jasamarga Transjawa Tol.