Jadi Partner Eksklusif, Perusahaan Konstruksi Indonesia Tanda Tangani MoU dengan SamGwang Steel Wire

ERA.id - Perusahaan manufacturing asal Korea Selatan, SamGwang Steel Wire Co. Ltd resmi menandatangani nota kerjasama dengan PT. Livia Andalan Indonesia, Rabu (22/5/2024) di Tangerang, Banten. Dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut perusahaan konstruksi asal Indonesia itu dipercaya menjadi partner eksklusif dalam pengadaan barang konstruksi bangunan.

"Hari ini kami melakukan penandatanganan nota kerjasama sebagai partner eksklusif dari SamGwang Steel Wire untuk pengadaan produk mereka di Indonesia," ungkap Marketing Director PT. Livia Andalan Indonesia, Arie Kusumo Putro kepada Era.id.

Arie Kusumo menyebut Livi Rejuvenating Life sebagai penyedia layanan teknik, pengadaan, dan konstruksi membutuhkan pengetahuan lebih jauh untuk menggunakan produk dari penyedia barang.

"Ke depannya kami akan meminta transfer knowladge untuk mendukung pengerjaan-pengerjaan konstruksi di Livi sendiri," lanjutnya.

Livi Rejuvenating Life berharap dengan didukung oleh produk dari SamGwang, pihaknya dapat mengembangkan market di Indonesia secara besar-besaran.

Arie Kusumo menerangkan produk kontruksi plus deck yang dimiliki SamGwang memiliki keunggulan membuat pekerjaan lebih efisien, baik dari segi waktu pengerjaan dan pengeluaran anggaran.

"Dengan menggunakan produk kontruksi plus deck kami bisa mengerjakan proyek bangunan lebih efisien. Dari skala waktu bisa lebih cepat, sehingga bisa berlanjut ke hemat budget sampai 20-30 persen secara minimum. Lebih jauh dari segi material juga lebih efisien," paparnya.

Agar kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar, Livi Rejuvenating Life ingin para pekerja konstruksi mendapat training langsung dari SamGwang di Korea. Seperti pendalaman teknologi dan instalasi.

Tujuan SamGwang sendiri bekerjasama bisnis dengan kontraktor indonesia ialah untuk mengembangkan bisnis deckplate dan formwork dengan teknologi baru yang ramah lingkungan dan lebih hemat labor cost dan material.