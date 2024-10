Usai Pelantikan Prabowo-Gibran, Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Kembali Dibuka

ERA.id - Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus), telah dibuka kembali usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden, Minggu (20/10/2024) sore ini.

Pantauan ERA di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), sekira pukul 15.25 WIB, sejumlah panggung-panggung yang sebelumnya didirikan di pinggir jalan mulai dibongkar. Polisi melalui pengeras suara meminta warga untuk meninggalkan lokasi.

"Silakan untuk bertepi, pejalan kaki tidak ada lagi di Bundaran HI. Acara di Bundaran HI sudah selesai silakan untuk menepi. Petugas kebersihan silakan membersihkan area Bundaran HI," kata polisi dari pengeras suara.

Orang-orang lalu beranjak meninggalkan area Bundaran HI. Petugas PPSU pun datang untuk membersihkan sekitaran area Bundaran HI dan Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin.

Tak lama setelah itu, beberapa kendaraan baik mobil ataupun motor mulai melintas di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin.

Diketahui, Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakpus, pada hari ini. Usai dilantik, keduanya menuju Istana Negara, Jakarta Pusat.

Di tengah perjalanan menuju Istana Negara, Prabowo dan Gibran menyapa warga yang telah menunggunya. Tak lama setelah itu, Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) melewati Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).

Jokowi dan Iriana Jokowi akan pulang ke Solo usai habis masa jabatannya sebagai Presiden.