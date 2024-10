Bantah Masuk Kabinet karena Haji Isam, Mentan Amran: Saya Profesional!

ERA.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah ia masuk kabinet karena koneksi dengan pengusaha kaya raya asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Amran menyampaikan posisinya di Kabinet Merah Putih berdasarkan rekam jejak profesionalnya.

"Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?" kata Amran yang juga menjabat Menteri Pertanian periode 2014-2019, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024), dikutip dari Antara.

Peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2020 itu juga telah mempersembahkan penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) yang diterima Jokowi pada 30 Agustus 2024.

Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian.

Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan "Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems".

"Medali Agricola itu penghargaan untuk food security untuk Indonesia, itu tertinggi di dunia," ujar Amran.

Dalam kariernya, Amran juga pernah meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.

"Profesional enggak? Saya tanya balik, jawab dong, baik enggak? Food security yang terbaik di dunia bagus enggak? Jawab juga dong," katanya bertanya balik ke awak media saat ditanya tentang kekerabatannya dengan Haji Isam.

Haji Isam dikenal sebagai pengusaha ulung pemilik Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Sebelumnya, karier Amran di Kabinet Merah Putih dikaitkan dengan sosok Haji Isam, karena ia merupakan sepupu dari Haji Isam yang pernah tercatat menjadi komisaris utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam.