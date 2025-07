Harga BBM Pertamina, Shell dll Naik Awal Bulan Ini, Berikut Harganya

ERA.id - Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP terpantau naik pada awal Juli. Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin (7/7/2025), harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di SPBU Pertamina terpantau naik, dari Rp12.100 pada Juni, menjadi Rp12.500 pada Juli.

Selain Pertamax, BBM jenis Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp13.050 per liter; Pertamax Green naik menjadi Rp13.250 per liter dari yang sebelumnya Rp12.800 per liter.

Harga BBM untuk Dex series juga mengalami peningkatan, dengan Dexlite mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp12.740 per liter menjadi Rp13.320 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp13.200 per liter menjadi Rp13.650 per liter.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter;

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;

Pertamax: Rp12.500 per liter;

Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter;

Pertamax Green: Rp13.250 per liter;

Dexlite: Rp13.320 per liter; dan

Pertamina Dex: Rp13.650 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga mengalami peningkatan mulai 1 Juli 2025, dengan jenis Shell Super naik Rp440, dari Rp12.370 per liter pada 1 Juni 2025 menjadi Rp12.810 per liter sejak 1 Juli 2025.

Harga BBM jenis V-Power Diesel sempat naik hingga Rp13.830 pada 1 Juli 2025, dari Rp13.250 per liter pada Juni. Akan tetapi, pada 2 Juli 2025, terjadi penurunan menjadi Rp13.800 per liter.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Super: Dari Rp12.370 per liter, naik menjadi Rp12.810 per liter;

V-Power: Dari Rp12.840 per liter, naik menjadi Rp13.300 per liter;

V-Power Diesel: Dari Rp13.250 per liter, naik menjadi Rp13.800; serta V-Power Nitro+: Dari Rp13.070 per liter, naik menjadi Rp13.540 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga naik apabila dibandingkan dengan Juni 2025. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate: Dari Rp12.840 per liter, naik menjadi Rp13.300 per liter; BP 92: Dari Rp12.370 per liter, naik menjadi Rp12.600 per liter; dan BP Ultimate Diesel: Dari Rp13.250 per liter, naik menjadi Rp13.800 per liter.

Selaras dengan yang lainnya, harga BBM di SPBU Vivo juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada Juni 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo:

Revvo 90: Dari Rp12.260 per liter, naik menjadi Rp12.730 per liter; Revvo 92: Dari Rp12.340 per liter, naik menjadi Rp12.810 per liter; Revvo 95: Dari Rp12.810 per liter, naik menjadi Rp13.300 per liter; serta Diesel Primus Plus: Dari Rp13.210 per liter, naik menjadi Rp13.800 per liter.