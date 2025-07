Pamer Kedekatan dengan Trump, Prabowo Bocorkan Isi Kesepakatan Tarif AS

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto membocorkan hasil pembicaraannya dengan Presiden AS Donald Trump. Percakapan itu menekankan kesepakatan kerja sama kedua negara yang saling menguntungkan.

Pada unggahan di akun media sosial resmi Prabowo, ia membagikan potret saat melakukan panggilan telepon dengan Trump. Selama sambungan itu, Prabowo mengungkap adanya kesepakatan menguntungkan bagi dua negara.

"Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar," tulis Prabowo pada unggahan Instagram, Rabu (16/7).

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan pesan hangat dari Trump untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Presiden Trump menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Sambungan telepon itu diketahui terjadi pasca Trump mengumumkan tarif dagang sebesar 19 persen untuk Indonesia. Tarif itu jauh lebih rendah dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32 persen.

Namun demikian, Indonesia harus membayar mahal atas kesepakatan tersebut. Hal ini lantaran Trump mengajukan sejumlah syarat kepada Indonesia, termasuk membebaskan pajak untuk barang-barang AS di Indonesia.

"Kesepakatan bersejarah ini untuk pertama kalinya membuka seluruh pasar Indonesia untuk Amerika Serikat. Indonesia, sebagaimana isi kesepakatan itu, berkomitmen untuk membeli 15 miliar dolar AS untuk energi dari AS; 4,5 miliar dolar AS produk-produk pertanian; dan 50 pesawat Boeing, yang sebagian besar seri 777," kata Trump dalam pernyataannya.

Bukan hanya itu saja, jika Indonesia mengirim barang yang asalnya dari negara-negara yang besarannya tarifnya lebih besar dari Indonesia ke AS, AS akan menagih sisa tarif negara asal barang ke Indonesia.

"Terima kasih rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmen untuk membuat defisit dagang menjadi kembali imbang. Kami akan terus mewujudkan (kepentingan) rakyat Amerika Serikat, dan rakyat Indonesia," kata Trump.