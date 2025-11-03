PKS Bakal Kritik Program Prabowo, Ogah Menggagalkan

ERA.id - Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan kembali dukungannya terhadap Astacita dan berbagai program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini pertemuan bimteknas, kita mempertegas mendukung Astacita, berbagai program yang langsung ke masyarakat," kata Al Muzzammil dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (bimteknas) PKS di Jakarta, Minggu kemarin.

Ia memahami bahwa tidak ada program yang sempurna. Makanya, Al Muzzammil menegaskan, perlu dukungan dari semua pihak untuk menambal berbagai celah dalam program-program pemerintah.

Al Muzzammil menegaskan yang terpenting adalah kritik tersebut ditujukan untuk memperbaiki program tersebut, bukan malah menggagalkannya.

"Betul tidak ada program yang sempurna. Masih saja di sana sini ada persoalan. Di situ kita kritisi untuk memperbaiki, bukan untuk menggagalkan programnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden PKS juga mengapresiasi beberapa program Presiden yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Nelayan, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Ia juga kembali menegaskan bahwa pada dasarnya PKS akan senantiasa mendukung program untuk pembangunan masyarakat.

“Semua program yang turun langsung ke masyarakat, programnya Pak Prabowo Subianto, insyaallah PKS sangat mendukung program tersebut, karena esensi pembangunan kita adalah memperhatikan masyarakat," tuturnya.