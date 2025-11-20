Demi Cegah Konten Negatif, Roblox Pasang Kamera Deteksi Usia Anak

ERA.id - Platform gim daring Roblox memutuskan untuk memasang teknologi kamera pendeteksi usia bagi para pengguna. Langkah ini menyusul maraknya laporan konten anak yang tidak sesuai dengan usia.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa peningkatan keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak menyusul berbagai laporan anak terpapar konten yang tidak sesuai usia. Ia pun mengapresiasi langkah Roblox yang memasang perangkat pendeteksi usia untuk pengguna.

"Inovasi yang dilakukan Roblox sebagai respons positif terhadap regulasi yang sedang diterapkan pemerintah Indonesia," kata Meutya, dikutip Antara, Kamis (20/11/2025).

Meutya menjelaskan bahwa upaya penguatan keamanan usia di platform digital penting dilakukan mengingat banyak kasus yang menunjukkan ruang digital dapat menjadi berbahaya bagi anak.

Salah satu kisah yang ia soroti adalah laporan jurnalis mengenai anak kelas 3 SD di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengalami paparan konten dewasa melalui gim lengkap dengan fitur permainan peran.

Meutya mengatakan kasus tersebut hanya satu dari banyak bukti bahwa anak menghadapi tantangan yang makin kompleks dalam berinteraksi di platform gim maupun media sosial.

Komdigi melaporkan secara umum anak Indonesia terbukti mengakses internet rata-rata 5,4 jam per hari dan sekitar 50 persen pernah melihat konten dewasa, mengacu pada data UNICEF.

Selain itu, sekitar 45 persen anak mengalami perundungan digital, terutama melalui aplikasi percakapan.

Menurut Meutya, risiko tersebut meningkat karena minimnya pendampingan orang tua, sehingga terkesan membiarkan anak berselancar sendirian tanpa pemantauan, padahal ruang digital belum sepenuhnya dirancang aman untuk anak.

Dengan begitu Komdigi menilai teknologi kamera pendeteksi usia yang mulai diuji Roblox dapat menjadi salah satu solusi untuk mempersempit akses anak terhadap konten dan interaksi yang tidak sesuai, sekaligus berharap teknologi serupa dapat diterapkan oleh platform besar lainnya dalam waktu dekat.

"Komitmen platform sangat penting untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Tunas yang mengatur penundaan akses akun anak berdasarkan profil risiko. Kami ingin teknologi mengikuti kebutuhan perlindungan, agar anak-anak bisa tumbuh di ruang digital yang aman," imbuhnya.