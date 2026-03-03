Diundang Prabowo, Jokowi-Megawati Bakal Ketemu di Istana Hari Ini

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden untuk hadir dalam sebuah acara pertemuan yang diagendakan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengaku kalau Presiden RI ke-7 Joko Widodo dikonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut.

"Ya betul (hadir), (nanti malam pukul) 19.30 (WIB)," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/3/2026) siang.

Namun, Syarif tidak merinci lebih jauh agenda pertemuan tersebut, termasuk daftar tamu lainnya yang akan menghadiri undangan dari Kepala Negara itu.

Dia hanya menyebut pertemuan itu sebagai sarana diskusi dan silaturahmi. "Pertemuan silaturahmi dan diskusi," ucapnya.