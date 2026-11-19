ERA.id - Plan Indonesia bersama Plan International Japan menggelar Japan–Indonesia Social Impact Forum 2026. Acara ini didukung penuh Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia.

Mengusung tema "Building Future-Ready Partnerships: Advancing Social Impact through Japan-Indonesia Collaboration", forum ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik mengenai kontribusi kemitraan lintas sektor. Kerja sama untuk memajukan pembangunan Indonesia juga dibahas dalam event internasional tersebut.

Pembahasannya mencakup pemberdayaan generasi muda, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, hingga pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan hubungan Indonesia dan Jepang memiliki peluang untuk terus diperluas, termasuk melalui kerja sama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memperkenalkan PRO-KESRA Berdaya sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Program ini menyasar kelompok desil 1 sampai 4, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya melalui pendekatan graduasi kemiskinan.

Maliki menyebut terdapat tiga bidang yang menjadi prioritas dalam pengembangan investasi sosial bersama mitra Jepang. Ketiganya meliputi peningkatan keterampilan pemuda dan pekerjaan layak, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendorong graduasi kemiskinan, serta penguatan fondasi generasi mendatang.

"Indonesia mengajak mitra Jepang untuk memperkuat investasi sosial pada tiga bidang prioritas, yaitu peningkatan keterampilan pemuda dan pekerjaan layak melalui pelatihan vokasi dan pemagangan; graduasi kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendampingan, dan integrasi rantai pasok; serta penguatan fondasi generasi mendatang melalui pendidikan inklusif, kesehatan ibu dan anak, silver economy, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana," ucap Maliki dalam Japan-Indonesia Social Impact Forum di Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Mailiki berharap kolaborasi tersebut dapat melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari pemerintah Jepang, dunia usaha, lembaga pembangunan, hingga organisasi sosial. Dia pun menegaskan Indonesia siap untuk bekerja sama dalam membangun kemitraan ini.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, H.E. Atsushi Ueno turut menyambut baik peluang penguatan kolaborasi kedua negara melalui keterlibatan sektor swasta dan organisasi pembangunan.

"Kami berharap kolaborasi antara perusahaan Jepang, pemerintah, dan organisasi pembangunan dapat semakin memperkuat hubungan kedua negara sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap Atsushi Ueno.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti menambahkan keterlibatan dunia usaha dapat memperluas jangkauan program sosial, terutama dalam membuka akses pendidikan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi bagi anak-anak serta generasi muda. Tingkat pengangguran Indonesia diharapkan bisa berkurang dari kerja sama ini.

"Dunia usaha memiliki sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dapat berkontribusi dalam memperluas akses anak dan kaum muda, utamanya perempuan, terhadap pendidikan, keterampilan, serta kesempatan ekonomi. Ketika sektor swasta dan organisasi pembangunan bekerja bersama, kita bisa membangun ekosistem yang lebih inklusif," ujar Dini.

Dini menyebut kemitraan dengan perusahaan Jepang perlu dibangun melalui komitmen jangka panjang. Dalam proses tersebut, organisasi masyarakat sipil seperti Plan dapat membantu mempertemukan perusahaan dengan berbagai program sosial yang tersedia, termasuk melalui jaringan Kadin, UNIQLO, dan Kao.

Kolaborasi juga dapat dikembangkan dengan menggabungkan keahlian masing-masing pihak. Organisasi seperti Plan dapat berkontribusi dalam membangun keterlibatan anak muda dan kemampuan soft skill, sedangkan perusahaan dapat mendukung peningkatan keterampilan teknis serta menghubungkan peserta program dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kalau organisasi seperti Plan kekuatan kita adalah bagaimana engaging anak mudanya, aktif, dan kemudian juga secara soft skill-nya. Sementara dari perusahaan dari sisi skills untuk technical skills-nya atau juga connect langsung ke pasarnya di Jepang dan sebagainya," tutur Dini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan International Japan, Yuichi Tanada menyampaikan hubungan Indonesia dan Jepang yang telah terjalin menjadi modal untuk memperluas kerja sama di bidang sosial.

"Kami percaya bahwa kemitraan ini memiliki potensi untuk melampaui kerja sama ekonomi dan menciptakan dampak sosial yang bermakna. Dengan mempertemukan perusahaan Jepang, organisasi pembangunan, dan pemangku kepentingan lokal, kita dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan jaringan untuk menjawab tantangan sosial, memperluas kesempatan bagi generasi muda, serta berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan," jelas Tanada.