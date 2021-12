Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Perairan Belawan hingga Sabang, Ada Apa?

ERA.id - Angkatan Laut Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) termasuk TNI Angkatan Laut (TNI AL) melaksanakan Latihan Bersama (Latma) Asean Rusia Naval Exercise tahun 2021 (ARNEX-21). Latihan Angkatan Laut Asean dan Rusia ini dimulai sejak 28 November sampai 4 Desember 2021, melalui latihan tahap Harbour Phase dan Sea Phase. Rencana tahap Sea phase akan dilaksanakan di Perairan Belawan Hingga Ke Sabang.



Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma TNI Julius Widjojono mengatakan Latma ARNEX-21 merupakan yang pertama kali digelar dengan mengambil tema “ “Joint Actions to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigations” dan dibuka secara langsung Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah di Aula Gedung Yos Sudarso, Mako Lantamal I Belawan, Rabu (1/12/2021).



Julius mengatakan dalam pembukaan Latma ARNEX-21 tersebut, dihadiri Duta Besar Rusia untuk Asean, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Atase Laut negara-negara di Asean, Dirkersin Kemhan, dan Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Achmad Wibisono.



Tag: TNI AL latihan bersama Asean dan rusia kapal perang