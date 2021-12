Kabar Bak dari Sektor Ekonomi! Rupiah Ditutup Menguat di Tengah Kekhawatiran Penyebaran Omicron

ERA.id - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore ditutup menguat di tengah kekhawatiran penyebaran varian Omicron.



Rupiah sore ini ditutup menguat 98 poin atau 0,68 persen ke posisi Rp14.304 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.402 per dolar AS.



"Dolar AS melemah dampak dari komentar Senator AS Joe Manchin pada hari Minggu yang mengatakan ia tidak akan mendukung paket Build Back Better Biden senilai 1,75 triliun dolar AS," kata Analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Selasa (21/12/2021).



