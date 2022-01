Jadi Penasihat di Kementerian yang Dipimpin Luhut, Eks CEO Bukalapak: Ini Saya Bayangkan Sejak Kecil

ERA.id - Eks CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin telah resmi bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebagai Penasihat Istimewa Pengembangan Teknologi dan Keberlanjutan.



Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (3/1/2022), mengatakan masuknya Rachmat Kaimuddin sudah dibahas sejak beberapa bulan terakhir.



"Memang betul Saudara Rachmat Kaimuddin akan bergabung dengan keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia sebagai Technology & Sustainabilty Development Special Advisor yang akan memberikan laporan dan masukannya kepada saya pribadi sebagai Menko Maritim dan Investasi," katanya seperti dikutip dari Antara.



Hal itu sejalan dengan pengalaman dan prestasi Rachmat Kaimuddin di bidang tersebut.



"Pengalaman yang dimiliki Saudara Rachmat sebagai pemimpin dengan pengalaman di berbagai industri dan sektor, termasuk di bidang teknologi dan sustainable development merupakan poin penting sehingga beliau pantas mengemban jabatan baru ini," ungkap Luhut.



Sebelum menerima jabatan di bawah kepemimpinan Luhut, Rachmat merupakan Direktur Utama di PT Bukalapak.com Tbk, yang berhasil membawa perusahaan tersebut menjadi unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).



Luhut mengaku telah lama mengenal Rachmat, yang memperoleh gelar Bachelor of Science dari Massachusetts Institute of Technology, Cambridge dan Master of Business Administration dari Stanford University, California, Amerika Serikat, setelah menamatkan pendidikan SLTA-nya di Taruna Nusantara, Magelang.



Menurut Luhut, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang solid secara profesional di bidang-bidang kunci yang telah ditekuninya selama ini, membuat sosok Rachmat sangat diperlukan saat ini.



"Saya berharap Saudara Rachmat akan segera membuahkan pikiran-pikirannya untuk membuat kita lebih bagus ke depan," katanya.



Sementara itu, Rachmat menyampaikan rasa hormatnya karena diajak bergabung untuk membantu negara.



"Ini adalah sesuatu yang saya bisa bayangkan dari sejak kecil untuk bekerja untuk negara," kata Rachmat.

Tag: luhut binsar pandjaitan Eks CEO Bukalapak