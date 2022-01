AS Investasi Rp33 Triliun di Sumsel, Bahlil: Tidak Benar Kalau Ada Pemahaman Negara Ini Fokus Investasi dari Satu Negara

ERA.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan perusahaan Amerika Serikat melakukan investasi di proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim Sumatera Selatan sebesar Rp33 triliun.



Perusahaan AS bernama Air Products and Chemicals Inc (APCI) tersebut bekerja sama dengan PT Bukit Asam TBK dan PT Pertamina.



"Investasi ini full dari Amerika, bukan dari Korea, bukan dari Jepang, bukan juga dari China," jelas Bahlil pada Senin (24/1/2022) dikutip dari Antara.



