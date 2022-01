Survei CSIIS: Warga NU Condong Memilih Yenny Wahid daripada Cak Imin dalam Pilpres

ERA.id - Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) menemukan sejumlah nama calon presiden yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU).



Direktur Ekskutif CSIIS, Moh Sholeh Basyari, Selasa silam menjelaskan, hasil riset itu menemukan tiga nama, yakni Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo.



Di Jawa Tengah terdapat nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erick Thohir. Di Jawa Barat ada nama Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.



