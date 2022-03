Jokowi dan Iriana Asyik Camping di IKN, Ma'ruf Amin dan Istri Kunker ke Labuan Bajo

ERA.id - Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dipastikan akan berkemah di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada malam ini, Senin (14/3/2022).



Dilihat dari foto yang diunggah akun Instagram Jokowi, tampak kepala negara sedang syik duduk di salah satu kursi lipat kemah yang diletakkan di depan tenda.



Tenda jenis inflatable air berwarna putih itu berukuran cukup luas untuk dua orang. Terlihat dari pintu tenda yang sedikit terbuka, di dalamnya terdapat meja berisi makanan dan minuman.



Potret Presiden RI Joko Widodo berduduk di kursi lipat tenda kawasan kemah Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden/Agus Suparto



Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja selama 2 hari ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 14-15 Maret 2022.



Wapres berangkat menuju NTT menggunakan Pesawat Boeing 737–400 TNI AU dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang sekitar pukul 06.30 WIB.



Di NTT, Wapres dijadwalkan menghadiri The 2nd Asia International Water Week (AIWW) dengan tema "Sustainable, Clean, and Sufficient Water for All" yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bersama Asia Water Council (AWC).



AIWW diadakan untuk mengatasi urgensi pemecahan masalah air, mencari peluang potensial proyek air, memperkuat kemitraan publik-swasta serta mempercepat aksi air secara global.



Selanjutnya Wapres dijadwalkan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan Han Jeoung Ae dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon.



Wapres Ma'ruf kemudian akan berkunjung ke mal pelayanan publik Kabupaten Manggarai Barat dan lokasi UMKM yang menyediakan berbagai kerajinan tangan khas NTT di Puncak Waringin.



Pada sore harinya, Wapres Ma'ruf masih akan mengikuti rapat evaluasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Jokowi melalui sambungan konferensi video.



Sementara pada hari kedua kunjungan kerja, Wapres Ma'ruf beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin akan meninjau potensi wisata Labuan Bajo dengan menggunakan KRI Sampari.



Pada sore harinya rombongan akan kembali ke Jakarta dari Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo.



Ikut hadir dalam rombongan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Mustika, Staf Khusus Wapres bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Tag: jokowi camping maruf amin Iriana jokowi kemah di IKN IKN