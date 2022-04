Serangan Amien Rais ke Luhut Pandjaitan: Masyarakat Sudah Tak Percaya Lagi, Please Resign!

ERA.id - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatannya.

Menurutnya, Luhut sudah menjadi musuh bersama dan tidak lagi dipercaya masyarakat akibat mengklaim ada big data 110 juta orang mendukung penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.



Hal itu disampaikan Amien saat memperingati Milad 1 Tahun Partai Ummat, Minggu (17/4/2022).



"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," kata Amien.



Tag: luhut binsar pandjaitan amien rais partai ummat