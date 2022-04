Menkominfo Ajak Kembangkan Tata Kelola Data Global di UNCTAD e-Commerce Week

ERA.id - Pemerintah Republik Indonesia menekankan arti penting kerja sama untuk transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengapresiasi inisiatif United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) untuk membahas ide tentang data dan digitalisasi untuk pembangunan ekonomi sosial. Bahkan, mengajak untuk menumbuhkan kesadaran global akan tata kelola data global.



“Kami berharap pembahasan ini dapat membawa dampak positif seperti perdagangan internasional yang pesat dan pertumbuhan ekonomi sosial,” ungkapnya dalam Sesi High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week secara virtual dari Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022).



Tag: Johnny Plate