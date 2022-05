Vaksin COVID-19 Dituding Jadi Penyebab Hepatitis Akut Misterius, Kemenkes Bantah: Penyebabnya dari Adenovirus Infeksi

ERA.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah isu vaksin Covid-19 penyebab hepatitis akut misterius. Hingga saat ini, Kemenkes masih berpedoman pada keterangan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).



Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, berdasarkan keterangan dari WHO, penyebab hepatitis akut misterius diduga dari infeksi adenovirus.



"Kita melihat apa yang disampaikan WHO ya, bahwa penyebab dari hepatitis akut berat adalah adenovirus infeksi," kata Nadia saat dihubungi, Rabu (4/5/2022).



