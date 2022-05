Percepat Transformasi Digital, Sebanyak 5,5 Juta Orang Ditargetkan Jadi Talenta Digital

ERA.id - Pengembangan talenta digital di Indonesia menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Republik Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu ditujukan untuk mempercepat agenda transformasi digital nasional. Menurutnya, Pemerintah juga mendorong kolaborasi ekosistem untuk menyediakan talenta digital.



“Permintaan talenta digital sangat besar. Pada tahun lalu, kami melakukan pelatihan keterampilan digital dasar bagi 12,5 juta penduduk Indonesia dalam satu tahun dan menargetkan jumlah 5,5 juta peserta ikut ambil bagian di tahun ini,” ungkapnya dalam sesi diskusi “Indonesia Pavilion: Deepening Digital Growth in The New Economic Landscape” yang berlangsung secara hibrida dari Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).



Melalui Program Gerakan Nasional Literasi Digital, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melatih masyarakat Indonesia agar punya kecakapan digital di tingkat dasar. Pada saat yang sama, Kementerian Kominfo juga mempersiapkan talenta Indonesia memiliki keterampilan digital di tingkat menengah melalui Program Digital Talent Scholarship.



Tag: Johnny Plate