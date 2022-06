Jokowi Iriana Pakai Sepatu Bagus Membajak Tanah Ladang di NTT, Unik

ERA.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana, menyambangi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, mereka meninjau lahan panen tanaman sorgum.



Tak cuma itu, keduanya kompak menggunakan sepatu kets bagus entah bermerk apa saat membajak ladang dam menanam benih sorgum. Terlihat, sepatu Iriana berwarna merah cerah, sementara Jokowi memakai sepatu berwarna hitam beralas putih. Pokoknya, alas kaki mereka jadi sorotan publik.



"Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita, yang ketiga adalah sorgum," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/6/2022).







Kabupaten Sumba Timur pun dianggap menjadi lahan yang cocok ditanami sorgum atau tanaman biji-bijian itu dengan total luas 60 hektare.



Alasannya, hasil panen sorgum di Sumba Timur mencapai 5 ton per hektare. Petani sendiri dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp50 juta per hektare dalam satu tahun atau Rp4 juta lebih per bulan.



"Kita melihat sendiri hasilnya sangat baik, secara keekonomian juga masuk, bisa merekrut banyak sekali SDM tenaga kerja kita, dan hasilnya per hektare per tahun bisa bersih kurang lebih Rp50 juta, ini sangat bagus," kata Presiden Jokowi.



Ke depannya, Presiden Jokowi berencana memperluas lahan sorgum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai alternatif sumber pangan selain beras dan jagung.

