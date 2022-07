Klaim Harga Minyak Goreng Curah Rp14 Ribu Per Liter, Mendag Zulhas: Orang-orang Tidak Berebut Lagi

ERA.id - Kementerian Perdagangan mengklaim harga minyak goreng curah yang dijual di pasar-pasar tradisional saat ini sudah turun menyentuh angka Rp14 ribu per liter untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali.



"Orang-orang tidak berebut lagi karena harga rata-rata sudah Rp14 ribu per liter untuk jenis curah, pakai plastik maupun yang dikemas," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan peninjauan minyak goreng curah rakyat di Pasar Ciracas, Jakarta Timur dikutip dari Antara, Selasa (5/7/2022).



Saat ini, harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah berada pada angka Rp14 ribu per liter. Bahkan beberapa daerah di Jawa dan Bali, kata Zulkifli, harga minyak goreng ada yang berada di bawah harga eceran tertinggi.



Tag: zulkifli hasan mendag minyak goreng